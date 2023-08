Lampedusa: sbarchi senza sosta. Papa: "Non rimaniamo indifferenti davanti a queste tragedie"

Nel video l'intervista Rai ad Adrian Chiaramonte, medico a Lampedusa.

Sono oltre 900 le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime 24 ore. Ma i numeri crescono di ora in ora. E si susseguono anche i salvataggi grazie all'intervento delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Proseguono al contempo i trasferimenti, in giornata pronti a partire per Porto Empedocle almeno 600 migranti. Ieri già trasferiti invece 1.100 ospiti della struttura di primissima accoglienza. Ma continua ad aggiornarsi il triste bollettino delle vittime. 41, tra cui 3 bambini, i migranti morti nel naufragio di ieri al largo dell'isola. Erano a bordo di un barchino senza motore partito da Sfax, in Tunisia, con il mare in tempesta. Quattro i superstiti, originari di Costa d'Avorio e Guinea Konakry. “Vivi – hanno raccontato – “perché nella barca alla deriva che abbiamo trovato c'erano quattro bottiglie d'acqua e mezza scatola di biscotti".

“Non rimaniamo indifferenti davanti a queste tragedie e preghiamo per le vittime e i loro familiari" – esorta Papa Francesco in un tweet. La Procura di Agrigento intanto ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte. Dai dati, emerge che i migranti approdati in Italia nel 2023 sono già il doppio del 2022 e si prevedono oltre 100 mila nuovi arrivi. “L'hotspot non è al collasso – tuona intanto la Questura di Agrigento – è pieno ma ordinato”.

