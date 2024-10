Lavoro, il presidente Mattarella: "Salari bassi, coesione sociale rischia lacerazione"

E' soddisfatta, la presidente Meloni, per l'interesse che la sua iniziativa anti immigrazione sta riscuotendo tra alcuni Stati europei, in particolare con la creazione dell'hub in Albania: se ne è parlato in un vertice promosso da Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Danimarca e Paesi Bassi, cui hanno partecipato anche i leader di Austria, Cipro, Grecia, Malta, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria. “Quasi tutta l'Europa ne discute – scrive poi la presidente su X – mentre la sinistra italiana attacca le nostre iniziative in maniera inconsistente e gratuita”. Di immigrazione, e lavoro, ha parlato anche il presidente della Repubblica, in occasione della consegna delle stelle al merito del lavoro. Dal canto suo il Partito Democratico ha presentato “La svolta necessaria”, iniziativa per parlare di cittadinanza e immigrazione, col superamento della legge Bossi-Fini che attualmente rende impossibile entrare in Italia in maniera regolare. Sui centri albanesi il Pd ha annunciato visite frequenti e a sorpresa, perché il modello non convince, così come in Europa Germania e Belgio si sono detti contrari.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella