Legambiente, buona qualità dell'acqua sulle coste dell'Emilia-Romagna

Giudizio positivo, da parte di Legambiente sulle acque costiere dell'Emilia-Romagna. Su 11 punti campionati solo uno è apparso oltre i limiti di legge: si tratta di quello alla foce del torrente Marano nel Comune di Riccione. È quanto emerge dai risultati del monitoraggio sulle acque delle coste emiliano-romagnole condotto da 'Goletta Verde'. I campionamenti, spiega una nota dell'associazione ambientalista, sono stati effettuati dai volontari e dalle volontarie di Legambiente tra il 24 e il 26 luglio scorsi: i punti esaminati sono stati 11, di cui 8 sono presso le foci di fiumi o canali e 3 a mare. Nel dettaglio i rilievi microbiologici affidati a laboratori specializzati, hanno fatto registrare tutti i punti entro i limiti di legge ad eccezione della foce del torrente Marano a Riccione, nel Riminese che ha ricevuto il giudizio di 'fortemente inquinato'. "Questa foce - viene spiegato nella nota - è tra le maggiori criticità rilevate da 'Goletta Verde': risulta infatti inquinato dal 2010 con le uniche eccezioni del 2019 e del 2022".

A giudizio del presidente di Legambiente Emilia-Romagna, Davide Feraresi, "gli esiti del monitoraggio delle acque delle nostre coste sono pressoché identici ai rilevamenti dell'anno scorso quando era stato rilevato un miglioramento dei dati: un solo punto campionato oltre i limiti di legge nel 2022 e nel 2023. Dati i risultati di quest'anno - chiosa - sollecitiamo gli enti preposti a individuare la fonte di inquinamento del fiume Marano. Negli anni scorsi questo intento era stato dichiarato ma di fatto ancora il problema non è stato risolto".

In particolare i punti esaminati dai volontari di Legambiente sono uno alla foce del canale navigabile in località Porto Garibaldi nel comune di Comacchio in provincia di Ferrara e quattro in provincia di Ravenna: la spiaggia nord rispetto al canale in destra Reno in località Casal Borsetti nel comune di Comacchio; la spiaggia nord della foce del fiume Lamone, in località Marina Romea nel comune di Ravenna; la foce del canale Ferrari a Punta Marina nel comune di Ravenna; la foce fiume Uniti al Lido di Adriano nel comune di Ravenna; la spiaggia alla foce del fiume Savio nel comune di Cervia. Uno il prelievo effettuato in provincia di Forlì-Cesena alla foce del fiume Rubicone nel comune di Gatteo. Tre i punti campionati in provincia di Rimini: presso la spiaggia a sud della foce del fiume Uso, tra i comuni di Bellaria e Igea Marina; alla foce del Marecchia, nella località di San Giuliano mare del comune di Rimini; alla foce del torrente Ventena nel comune di Cattolica. Nel corso dei sopralluoghi condotti da 'Goletta Verde' spazio è stato dato anche al controllo su cartellonistica e informazioni ai bagnanti. E' stata rilevata, si legge nella nota di Legambiente "la scarsa presenza dei cartelli relativi all'informazione sulla qualità delle acque. Solo nel punto alla foce del Marano a Riccione, risultato 'fortemente inquinato', è stata rilevata la presenza dei divieti di balneazione".