Lo Russo (sindaco di Torino): "La situazione sarà insostenibile"

Prosegue senza sosta l'ondata di sbarchi di migranti sulle coste italiane. Resta critica la situazione a Lampedusa. Nell'hotspot si contano oltre 3.500 persone, ieri superavano le 4000. Intanto in mattinata la Ocean Viking è arrivata nel porto di Napoli, a bordo 254 migranti che durante l'ormeggio hanno iniziato a ballare per la gioia di essere finalmente salvi, in un porto sicuro. Oltre 800 invece quelli presenti nell'area sbarchi di Porto Empedocle. Oggi il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva: tra i temi proprio l'immigrazione, su cui la politica sta dibattendo da giorni e giorni.

“Sull'immigrazione serve piano europeo di aiuti per l’Africa. La sinistra dovrebbe mettersi d’accordo con se stessa”, le parole di Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia.

"E' inutile negarlo, la situazione è molto complicata sicuramente anche a Torino – ammette dal canto suo, ai microfoni di Rai-Radio 1, il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo – la città sta dando una mano a questo tipo di politica, ma è chiaro che nel lungo periodo non è sostenibile", così sulla questione della prima accoglienza e la dislocazione dei flussi.

