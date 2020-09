Longiano: motociclista 42enne si schianta contro guard rail e muore

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio a Longiano, in via crocetta all'incrocio con via Quattro Novembre. Erano le 16,30 quando un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guard rail. Uno schianto terribile che non gli ha lasciato scampo. La moto si è incastrata al lato della strada, il 42 enne di Longiano è finito nel dirupo. L'ambulanza del 118 e l'automedicalizzata non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche Vigili del Fuoco e i Carabinieri che lo hanno recuperato qualche ora dopo.