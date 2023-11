Lugo, sequestrati 11 immobili e 94 mezzi a truffatore seriale

Un sequestro di beni per circa un milione di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza della tenenza di Lugo, in provincia di Ravenna, una misura di prevenzione personale e patrimoniale disposta dal Tribunale di Bologna, su proposta della Procura di Ravenna, a carico di pregiudicato operante da anni nella provincia. Nello specifico, sono stati sequestrati 11 immobili, due terreni, 94 automezzi e il complesso aziendale di una società commerciale.

Qualificato come "socialmente pericoloso", con varie condanne per furto, ricettazione e frode fiscale, per le quali risulta attualmente in stato di detenzione, ha diversi carichi giudiziari ancora pendenti per truffa, rapina e, ancora, ricettazione e frode fiscale, con condotte illecite anche come amministratore - di fatto e di diritto - di società commerciali.

Gli accertamenti hanno evidenziato come avesse accumulato negli anni beni in misura sproporzionata rispetto agli irrisori redditi dichiarati e il cui possesso in assenza di valide giustificazioni ha consentito l'applicazione delle speciali misure ablative della normativa antimafia.

La Finanza ha ricondotto a lui anche beni che aveva ceduto alla moglie, anch'ella destinataria del provvedimento quale terzo interessato.