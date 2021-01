Maltempo: allerta arancione in Emilia Romagna, Lazio, Molise, Umbria

Allerta arancione per il maltempo oggi in Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Veneto; pericolo mareggiate in Toscana. Previste piogge e nevicate al Centro; rovesci e temporali al Sud; deboli piogge al Nord. Il tutto accompagnato da venti forti, specialmente al Centro-Sud. Acqua mista a neve sul Monte Titano con temperature poco sopra lo zero.





Piogge torrenziali e venti di burrasca hanno flagellato ieri molte regioni creando non pochi problemi sulle coste, con mareggiate violente che hanno mandato in tilt i collegamenti marittimi. Ma soprattutto nelle ultime ore è venuta giù una massa considerevole di neve che ha provocato slavine e valanghe. Nel pomeriggio di domenica una di grandi dimensioni si è staccata a Monno, nel Bresciano, a quota 2.300 metri, travolgendo un alpinista che è stato estratto dalla neve e portato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo dove è morto poco dopo.