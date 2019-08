Maltempo, arrivano i primi stanziamenti dalla Regione Emilia-Romagna

300mila euro da destinare per gli interventi più urgenti dei territori colpiti – tra il 29 luglio e il 4 agosto - da violenti temporali e forti raffiche di vento da Piacenza a Rimini. Lo ha deciso la Giunta dell'Emilia-Romagna alla luce dell'ondata anomala di maltempo dei giorni scorsi. A Rimini il vento, lo scorso venerdì, è spirato anche oltre i 100 chilometri orari: alberi divelti, pali della rete elettrica crollati e strade interrotte. "La Regione c'è - commentano in una nota il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore regionale alla Protezione Civile, Paola Gazzolo - e, come sempre, farà la propria parte al fianco dei Comuni messi ancora una volta alla prova da una nuova ondata di maltempo eccezionale. Oltre all'assegnazione di questi primi fondi - proseguono - necessari per far partire subito gli interventi di somma urgenza, siamo al lavoro coi tecnici per completare la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico e privato, alle attività produttive e agricole".