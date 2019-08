Tempesta improvvisa: danni e strade chiuse a Rimini

Danni del maltempo (video)

La burrasca ha colpito in serata San Marino e il circondario. Al momento, nessun grave problema segnalato sul Titano, se si eccettuano alcuni interventi per liberare le strade da rami caduti, mentre sono ingenti i disagi a Rimini. Forze dell'ordine mobilitate, decine le chiamate alle centrali operative per alberi caduti, dal mare all'entroterra. Le raffiche di vento hanno raggiunto gli 80 km/h.

Rami e tronchi sono caduti sulle strade, ma anche sulle macchine, alcune con occupanti a bordo. Al momento chiuse direttrici strategiche per la mobilità come via Grottarossa, via Covignano, via Tripoli, proprio per la caduta di alberi che hanno completamente occupato la sede stradale.