Mamma single di tre gemellini con autismo: "Cerco un lavoro, conosco le lingue"

Nel video il racconto di Carmen Botte

Carmen Botte, 30 anni, originaria della Campania ora vive a Rimini e ha lavorato più di dieci anni all'estero. È diventata mamma di tre gemellini poco più di 3 anni fa: nati a 27 settimane all'inizio dell'epidemia di Covid, sono dovuti stare parecchie settimane in incubatrice a Barcellona. A dicembre dello scorso anno la diagnosi di sindrome dello spettro autistico per tutti e tre. Ora Carmen sta cercando lavoro, ha da sempre lavorato nella ristorazione, parla inglese e spagnolo e vorrebbe una casa per la sua famiglia dato che al momento è ospite di una zia.

La sua storia è stata raccontata a khorakhanè.

