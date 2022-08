Mario Draghi il relatore più applaudito del Meeting: "Invito tutti ad andare a votare"

Anche oggi una giornata importante al Meeting per l'amicizia fra i popoli, arriveranno i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, la visita dei capi di Stato è una tradizione che si ripete ogni anno, mentre questa sera sarà la volta del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, protagonista di uno degli incontri dal titolo “La Repubblica delle autonomie”, cui prenderanno parte, tra gli altri, la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Ma la mattinata è stata caratterizzata dalla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, sicuramente il relatore più applaudito di questa edizione del Meeting, all'inizio del suo discorso ha ricevuto una vera standing ovation, con persone in piedi. Per la prima volta, da quando il suo governo è caduto, Draghi ha tenuto un discorso in pubblico, non ha voluto parlare con la stampa ma è stato un discorso assai ampio, ha spaziato dalle prossime elezioni allo scenario internazionale, fino alla famosa agenda Draghi.

Nel video alcuni brani dell'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi al Meeting