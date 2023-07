Maturità²: padre e figlia conseguono il diploma insieme

Un papà ha accompagnato la figlia a scuola il 26 giugno scorso per sostenere l'esame orale di maturità. Alle ore 9.00 la figlia è stata interrogata dalla commissione e centra l'obiettivo conseguendo il diploma. Ma al termine dell'esame, il padre rimane a scuola fino alle ore 12.00 perché poi è stato il suo turno di sostenere l'esame orale. Daniele Maccanti ha 52 anni e di lavoro fa il magazziniere. Ha preso la decisione di tornare sui libri dopo decenni e conseguire un importante traguardo, insieme alla figlia 19enne Diletta. Ha frequentato la scuola serale all'Ipsia Pacinotti di Pontedera in provincia di Pisa per cinque giorni a settimana.

"Non potevo rimanere il ciuchino di famiglia", scherza il papà su Repubblica. "Domani torno a lavorare, con un peso in meno e una soddisfazione in più", spiega. "Ho lasciato i banchi a tre mesi dalla fine del quinto anno, poi ho iniziato a lavorare. Però mi sentivo qualcosa, tipo un debito coi miei genitori che avevano fatto di tutto per farmi studiare. Perciò ho ripreso, anche per far vedere a mia figlia Diletta che le cose si possono fare a qualsiasi età".