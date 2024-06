Maurizio Gasparri (Forza Italia): "Ci avevate dato per morti, ora mi tolgo qualche sassolino"

Nel video le interviste a Simona Malpezzi, senatrice Partito Democratico; Susanna Camusso, senatrice Partito Democratico; Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia

E' tempo di analisi politiche per i partiti, alle europee Fratelli d'Italia fa sì il record di voti raggiungendo il 28,8% ma in termini numerici, rispetto alle politiche del 2022, perde oltre mezzo milione di preferenze a causa della minor affluenza. Il Partito Democratico invece ne guadagna 250mila circa in più. Nell'aula dei gruppi a Montecitorio si riuniscono deputati e senatori del Pd per parlare dei prossimi passaggi parlamentari, la segretaria Elly Schlein è accolta dagli applausi e si vedono sorrisi, segno che il 24% raggiunto alle urne, oltre a qualche buon risultato comunale, è apprezzato, e la segretaria finora è promossa. “Va fermato il cinico baratto fra autonomia e premierato – dice Schlein all'assemblea – bisogna infilarci nelle loro divisioni”, e aggiunge rivolta alle opposizioni, “Non è più tempo di veti, senza la comunità democratica non c'è alternativa possibile”.

