Meloni ad Acqualagna per l'accordo di Coesione con le Marche

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

La premier Giorgia Meloni è ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, per la firma dell'accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche. Accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, Meloni è stata accolta dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli e da Luca Lisi, il sindaco della città dove oggi viene inaugurata la 58ma edizione della Fiera internazionale del tartufo bianco e dove si trova la casa natale del fondatore dell'Eni Enrico Mattei.

"Questo è un comune straordinario, famoso anche a livello internazionale anche per l'eccellenza del tartufo bianco, ed è il comune che ha dato i natali a un grande italiano come Enrico Mattei. - ha detto la premier Giorgia Meloni - Lo ricordiamo oggi dopo aver celebrato ieri il sessantunesimo anniversario della sua scomparsa, fu uno degli artefici del miracolo italiano del dopoguerra, capace di vedere un'opportunità dove altri vedevano solo crisi, di capire che la politica energetica di un Paese è fondamentale. Il governo ha preso spunto da Mattei per il Piano con cui puntiamo a riposizionare la nazione anche dal punto di vista strategico", ha aggiunto.