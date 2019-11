MetroMare: biglietto assimilato a quello del Bus, nasce Rail Smart Pass

Da sabato alle 15.30 fino all’ultima corsa di domenica 24 il Metromare sarà gratuito per tutti. Da lunedì 25 sarà necessario dotarsi di titolo di viaggio per salire a bordo.

Il percorso completo Rimini-Riccione attraversa due zone, costa 2,10 € e vale 75 minuti. Se il viaggio avviene nell’area urbana di Rimini (Rimini Station-Miramare Airport), il biglietto costa 1,50 € (75 minuti); se il viaggio avviene nella zona tariffaria di Riccione (Riccione Station-Miramare Station) il costo è 1,30 € (validità 60 minuti). I titoli di viaggio sono in vendita nei Punto Bus Start Romagna (p.le Clementini e p.le Cesare Battisti a Rimini, p.le Curiel Riccione) oltre che nei bar, edicole, tabaccherie e altre attività commerciali che espongono il contrassegno BUS TICKETS.

I biglietti si acquistano anche a bordo con sovrapprezzo presso le emettitrici automatiche, che consentono il pagamento con moneta e con bancomat/carta di credito.

Sul Metromare sono validi gli abbonamenti mensili e annuali già utilizzabili nei servizi ordinari: urbano Rimini, urbano Riccione, due zone Rimini-Riccione, tre zone Rimini-Cattolica, tre zone Bellaria-Riccione, ecc…). Anche gli abbonamenti vanno validati ad ogni utilizzo tramite l'apposito dispositivo di bordo. Si possono fare acquisti online con le app dedicate: Drop Ticket, My Cicero, Muver, Roger. Per i disabili sono in vendita abbonamenti annuali presso i Punto Bus Start Romagna. Ci sono abbonamenti annuali per famiglie numerose a basso reddito, oppure vouchers per gruppi di almeno 11 persone; il carnet da 10 corse offre uno sconto sul biglietto ordinario e può essere utilizzato anche da più persone contemporaneamente, fino ad un massimo di 7 (1 convalida per passeggero). Disponibili convenzioni per chi viaggia verso musei, parchi tematici e attrazioni con il titolo di viaggio turistico Romagna Smart Pass: 3 giorni al costo di euro 11,00, Smart Pass 7 giorni al costo di euro 22,00.

Insieme al Metromare arriva anche una nuova e conveniente opportunità: Rail Smart Pass. Sarà utile a spostarsi rapidamente in tutta la Romagna con bus e treni. Il nuovo titolo di viaggio messo a punto in accordo tra Trenitalia e Start Romagna, con la regia della Regione Emilia-Romagna, sarà disponibile da sabato 23 e sarà utilizzabile sull’intera offerta di trasporto pubblico su strada e su ferrovia del bacino romagnolo. Rail Smart Pass avrà validità per 3 o 7 giorni, aggiunge quindi l’opportunità di viaggiare oltre che sui bus, anche sui treni regionali con un unico biglietto. Costerà 25 euro per tre giorni, oppure 50 euro per sette giorni.