Migranti: 115mila sbarchi in otto mesi, le leve di comando a Palazzo Chigi

L'argomento migranti ha, di fatto, occupato una buona parte del Consiglio dei Ministri dedicato alla Legge di Bilancio 2024. L'emergenza è innegabile, il sistema dell'accoglienza è in ginocchio: gli arrivi, 115mila in otto mesi, sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli hotspot della Penisola sono al collasso e il sistema di accoglienza diffuso - che vede Lombardia, Sicilia, Piemonte e Lazio in prima linea -soffre, causando la protesta di sindaci e Governatori.



La mossa decisa dal Governo italiano è quella di accentrare a Palazzo Chigi le leve di comando del contrasto ai flussi: d'ora in poi le decisioni principali saranno prese in seno al Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, che riunisce, una volta a settimana, Presidente del Consiglio, alcuni Ministri e le strutture dell'intelligence. L'intento è quello di affiancare il Ministero dell'Interno e non lasciare ai vice , Salvini e Tajani - uno responsabile delle Capitanerie di Porto in quanto Ministro dei Trasporti e l'altro titolare degli Esteri - troppo spazio di manovra, politico.

Meloni ha chiesto a tutti i ministri di essere allineati e coperti su quello che sarà uno dei temi principali della campagna elettorale alle europee di giugno. In attesa di una riforma, da parte dell'Unione Europea, in materia di redistribuzione, le linee seguite da Roma sono due: accordi con i Paesi del Nordafrica, come la Tunisia, per il contrasto ai flussi verso l'Italia e attuazione delle misure, già previste dal Decreto Cutro, per il reimpatrio dei migranti illegali. Misure che finora non hanno evitato la crisi.

Antonello De Fortuna