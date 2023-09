Migranti, la Germania replica alle accuse di Crosetto: "Salvare persone in mare è un dovere"

Nuove reazioni politiche internazionali sul dossier migranti, con le dichiarazioni di Berlino rivolte all'Italia. "Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale": ad affermarlo, all'Ansa, è un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco, commentando l'intervista in cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva definito "molto grave" il fatto che la Germania finanzi le Ong. "Come le guardie costiere nazionali, in particolare quella italiana - prosegue il portavoce del Ministero - anche i soccorritori civili nel Mediterraneo centrale svolgono un compito di salvataggio con le loro imbarcazioni".