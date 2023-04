Migranti, Meloni incontra il premier spagnolo Sanchez

Mentre la Geo Barents salva dalla burrasca 440 migranti a bordo di un peschereccio, a Palazzo Chigi non si ferma la discussione sul tema. Prima una cabina di regia, con focus sull'emergenza in Tunisia, poi l'incontro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni con l'omologo spagnolo Pedro Sanchez. Legame stretto quello tra le due Nazioni, concordano i premier, importante in vista della presidenza spagnola del Consiglio europeo. Per entrambi, quando si parla di immigrazione, servono risposte efficaci e immediate dall'Europa e soluzioni concrete per i Paesi del Nord Africa, che a loro volta chiedono più mezzi. Preoccupazione, intanto, per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele per la seconda volta nel giro di una settimana: si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari, dopo essere arrivato in affanno respiratorio. Si profila dunque un ricovero di più giorni, mentre arrivano messaggi bipartisan di pronta guarigione.

Nel video l'intervista al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al premier spagnolo Pedro Sanchez