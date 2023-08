Migranti: Open Arms attracca a Carrara, in arrivo sanzione per l'Ong e fermo amministrativo

È entrata nel porto di Marina di Carrara intorno alle 8:00 di questa mattina con 196 migranti a bordo, soccorsi giorni fa nel Mediterraneo centrale, l'imbarcazione della Ong Open Arms. Quasi tutte le persone soccorse sono in buone condizioni di salute ad eccezione di alcuni casi di scabbia e varicella. Per Marina di Carrara è il sesto sbarco quest'anno, il primo fu il 30 gennaio con la Ocean Viking. Dei 196 migranti, 80 sono destinati a strutture di accoglienza in Toscana, 71 in Piemonte e una trentina in Umbria.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati la maggior parte rimarrà a Massa, altri invece verranno destinati ad altre province toscane. In arrivo per la Ong una sanzione amministrativa e un fermo per l'imbarcazione. Il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, spiega che verrà contestato alla nave di non aver ottemperato all'indicazione di andare direttamente al porto sicuro. Da quanto appreso dalla stessa Open Arms tutto potrebbe forse essere motivato dal fatto di aver eseguito tre soccorsi ravvicinati.

Intanto a Lampedusa, dove da domenica non si registrano sbarchi a causa del mare agitato, sono 941 i migranti totali nell'hotspot. Fra gli ospiti anche 303 minori non accompagnati.