Minacce alla presidente Meloni alla vigilia della visita a Caivano

Non inizia sotto i migliori auspici la visita a Caivano di Giorgia Meloni, che ha accettato l'invito del parroco anti-clan, don Patriciello, dopo l'abuso su due cuginette di 13 anni, violentate da un gruppo di adolescenti. Una serie di minacce sui social contro la presidente, da parte di chi le contesta la stretta al reddito di cittadinanza, fa crescere l'allerta a Palazzo Chigi. Eppure Meloni, nella sua intervista al Sole 24 Ore, è convinta ad andare perché, ha detto, “se lo Stato viene percepito come distante, ci deve essere”. Il governo sarà poi impegnato con la legge di bilancio: prima tappa la Nadef, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che deve essere presentata alle Camere entro il 27 settembre. Il 5 settembre partirà il confronto coi sindacati sulle pensioni; il giorno dopo riunione di maggioranza per delineare le priorità della legge di bilancio; entro il 10 settembre i ministeri dovranno comunicare le proprie proposte di risparmio, anche se non saranno toccate le spese per i progetti del Pnrr, quelle per transizione 4.0 e per la ricostruzione a seguito di calamità naturali.

Entro il 15 ottobre Palazzo Chigi dovrà inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, che sarà esposto al parere della commissione europea. Entro il 20 ottobre il disegno di legge dovrà essere presentato al Parlamento, che porterà all'approvazione, a ridosso della fine dell'anno. Il ministero dell'Economia e Finanze ha poi confermato la candidatura di Daniele Franco, già ministro dell'Economia nel governo Draghi, alla presidenza della Banca europea per gli investimenti.