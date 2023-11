Minaccia l'ex, 32enne arrestato dai carabinieri nel Riminese

Voleva vederla un'ultima volta per chiarire i propri sentimenti nella speranza di riallacciare la relazione, ma sul suo capo pendeva già un divieto di allontanamento e per questo è stato arrestato nella notte dai carabinieri della sezione radiomobile del Nor, della compagnia di Rimini.

L'uomo, un 32enne riminese, è stato fermato in flagranza del reato di inottemperanza al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una donna di 23 anni. È stata la ragazza che alle 4 di notte, incrociando l'ex fidanzato sotto casa, si è spaventata e ha chiamato il 112.

La 23enne non ha creduto alle parole del suo ex che le chiedeva solo un ultimo chiarimento. Davanti al rifiuto della donna, il 32enne avrebbe iniziato a minacciarla con fare aggressivo. I militari della sezione radiomobile, giunti sul posto, hanno soccorso la giovane e, all'esito dei controlli, hanno preso atto del provvedimento dell'autorità giudiziaria con il quale si disponeva l'allontanamento, arrestando l'uomo.