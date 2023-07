Misano, disposto il carcere per il 47enne accusato di molestie su due bambine

Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere per il 47enne arrestato mercoledì a Misano Adriatico con l'accusa di aver molestato sessualmente due ragazzine di 10 e 11 anni, in spiaggia. E' la decisione del giudice del tribunale di Rimini dopo l'udienza per l'indagato. "Il mio assistito è sotto choc - dice il difensore, avvocato Piergiorgio Campolongo - non si è ancora reso conto di quello che è successo. E' un padre di due figli, aveva una figlia in braccio. Mi sembra strano".



Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale il presunto molestatore è stato tratto in arresto dai Carabinieri ed è in attesa dell’interrogatorio di convalida alla presenza del magistrato. Secondo quanto emerge l’uomo era con la figlia nel parco giochi della spiaggia quando ha avvicinato due bambine di 11 e 10 anni rivolgendo loro dei complimenti espliciti e di essere state toccate nella parti intime. Entrambe le bambine si sono rivolte in lacrime ai genitori, a quel punto è scaturita un’accesa discussione che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri.