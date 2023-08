Misano, ragazzina resta impigliata con i capelli nel bocchettone della piscina: grave all'Infermi

Una turista di 12 anni è rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Misano, rischiando l'annegamento. Stando agli accertamenti dei carabinieri di Misano, la ragazzina, nel tardo pomeriggio di ieri, si è tuffata nella piscina e i suoi capelli sono rimasti incastrati nella bocchetta, sotto gli occhi dei genitori che non riuscivano a staccare i capelli lunghi della ragazzina dalla valvola aspirante. A soccorrerla il proprietario che ha bloccato l'impianto e iniziando la rianimazione. Sul posto i soccorsi del 118, che hanno trasportato la turista in ospedale a Rimini, dove si trova in prognosi riservata anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.