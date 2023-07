Molesta bambina al supermercato, arrestato addetto alla sicurezza

Un 52enne, addetto alla sicurezza di un supermercato riminese, è stato arrestato mercoledì sera, in flagranza, con l'accusa di violenza sessuale su una bambina di 8 anni. L'uomo è stato fermato all'uscita del supermercato dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Rimini, coordinati nelle indagini dal sostituto procuratore della Repubblica, Davide Ercolani. L'addetto alla sicurezza si trova ora in carcere a Rimini dove ha già potuto vedere l'avvocato difensore, nominato di fiducia, Gianmaria Gasperoni. Venerdì mattina, la guardia privata sarà interrogata dal gip Manuel Bianchi per la convalida dell'arresto, avvenuto nelle immediatezze del fatto.

Un'indagine lampo, poco più di un'ora tra la denuncia della mamma sulla base del racconto della minore, e il fermo della guardia, bloccato in flagranza. Le prove, immediatamente messe agli atti dagli investigatori dell'Arma, sono immagini vivide impresse nel video di sorveglianza. Il nastro è stato sequestrato quasi immediatamente dai Carabinieri su richiesta della procuratore Ercolani. Nelle registrazioni si vedrebbe chiaramente l'uomo prima appoggiare una mano sulla spalla della bambina, intenta a guardare una cesta di scarpe, e poi in un movimento repentino molestarla. "Il mio assistito si difende dicendo che stava dissuadendo la bimba dal toccare la merce senza la mamma - dice l'avvocato Gasperoni - . Ci sono stati molti furti nelle scorse settimane nel supermercato. Immagino che domani, dopo aver visionato e scansionato i fotogrammi del video, renderemo dichiarazioni al giudice". Per gli investigatori però non ci sono dubbi perché il video è chiaro e la bambina è stata precisa nell'indicare nella guardia l'uomo che l'aveva appena toccata, senza mai contraddirsi.