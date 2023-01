Montecopiolo, proseguono le ricerche della donna dispersa

Il video dei Vigili del Fuoco sulle ricerche

Proseguono le ricerche di Maria Cristina Ventura, l'ex psicologa di 69 anni dispersa nella tormenta di neve che ha investito il fine settimana Montecopiolo, nel Riminese. Anche oggi sul posto vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Protezione civile oltre ai droni e l'elicottero della Guardia di Finanza, con due militari e un cane specializzato nella ricerca delle persone, hanno scandagliato la neve per un raggio di oltre mezzo chilometro intorno al rustico in località Pezzano. La donna era amante degli animali e viveva con cani e gatti ora affidati alle cure di Enpa. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Rimini e riprenderanno domani mattina. Si ipotizza che la donna non si sia allontanata troppo dal rustico, vista la forte nevicata.