Morti sul lavoro, Schlein: "Freniamo la concorrenza al ribasso fatta sulla pelle dei lavoratori"

La direzione nazionale del Partito Democratico, la prima dell'anno, inizia con un minuto di silenzio per le vittime della strage di Firenze e per tutti i morti sul lavoro. L'indignazione e il cordoglio non bastano, dice la segretaria Elly Schlein. Schlein, che domenica tornerà a Cutro per l'anniversario della strage, ricorda che l'1 e 2 marzo Roma ospiterà il congresso del Partito Socialista Europeo, in vista delle elezioni di giugno, in quello che sarà il più grande anno elettorale della storia, ricorda, con 76 Paesi ed oltre 2 miliardi di persone chiamate al voto, anche se tante delle elezioni previste, sottolinea, non saranno libere ed eque, e ricorda la Russia, o l'Ungheria. Un altro esponente di spicco del Pd, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che la scorsa settimana ha portato scompiglio tra i palazzi del potere, con la protesta dei sindaci contro l'autonomia differenziata, sfociata anche in un insulto alla presidente del Consiglio, parlando agli studenti di un liceo ha detto che “Oggi stiamo entrando in un clima di indifferenza; davvero è a rischio la democrazia, state attenti. Io combatto per voi”.

Nel video gli interventi di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico