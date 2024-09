Nominato il cda Rai: maggioranza compatta, opposizioni divise

Il Parlamento italiano ha eletto quattro dei sette componenti del Consiglio di amministrazione della Rai. La Camera ha indicato Federica Frangi e Roberto Natale mentre il Senato ha scelto Antonio Marano e Alessandro Di Majo. A Montecitorio, per Frangi si sono espressi a favore 174 deputati, mentre per Natale i sì sono stati 45. A Palazzo Madama, 97 senatori hanno votato Marano e 27 hanno dato la propria preferenza a di Majo. Maggioranza compatta mentre le opposizioni si sono divise.

Il Pd non ha partecipato al voto sostenendo sia sbagliato rinnovare un cda che è fuori legge e non considera il recente Media Freedom Act dell'Unione Europea contro le interferenze politiche nelle decisioni editoriali del servizio pubblico. Cinque Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno invece partecipato al voto, ottenendo due consiglieri nel consiglio di amministrazione dell'emittente pubblica italiana. I dipendenti Rai avevano già stato scelto Davide Di Pietro, come membro del Cda Rai di loro spettanza. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha indicato Simona Agnes e Giampaolo Rossi. Resta da nominare il presidente, prerogativa della commissione di vigilanza dove occorrerà una maggioranza qualificata dei due terzi.