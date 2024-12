Notte di paura a Rimini: famiglia sequestrata e rapinata nella propria abitazione

Notte di terrore in via Benedetto Coda, alle porte del centro storico di Rimini, dove una famiglia è stata sequestrata da quattro malviventi con il volto coperto. Ne danno notizia i giornali di Rimini. I fatti risalirebbero a qualche giorno fa. I rapinatori si sono introdotti nella villetta attorno alle 3, forzando una porta finestra con un trapano elettrico. Dopo aver rinchiuso i coniugi e la figlia in una stanza, i ladri hanno smurato la cassaforte, che conteneva monili e denaro per un valore di diverse migliaia di euro.

La cassaforte è stata ritrovata la mattina successiva, scassinata e abbandonata in un’auto incendiata lungo la ciclabile del fiume Marecchia, a Sant’Ermete. L’allarme è stato dato dai passanti che hanno notato le fiamme provenire dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il bottino, e gli agenti della squadra mobile di Rimini, guidati dal commissario capo Marco Masia, per avviare le indagini.

Fortunatamente, i rapinatori non erano armati e non hanno usato violenza nei confronti della famiglia, ma l’episodio ha destato grande preoccupazione. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi nella villetta per cercare tracce utili a identificare i responsabili.