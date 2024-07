Nozze tra Ita-Airways e Lufthansa, il via libera dell'Ue

E' stato approvato dalla Commissione europea il patto tra le compagnie aeree Ita-Airways e Lufthansa, operazione che prevede condizioni a tutela della concorrenza nei vari scali (Milano-Linate) e sui lunghi collegamenti come Fiumicino e il Nord America, con apertura alle compagnie rivali. Il colosso tedesco dei cieli, acquisirà dall'azionista Mef (Ministero dell'economia e delle finanze) una quota del 41% di Ita, aumentando il capitale di 325 milioni di euro per poi passare ad una seconda fase, entro il 2033, al 100% della newco per un investimento totale di 829 milioni di euro.

“Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti". Commenta Margrethe Vestager, la vicepresidente della Commissione europea.

La firma dell'accordo è prevista per novembre.