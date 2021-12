Nuove idee nuove imprese: ecco i vincitori del contest

Una sfida a colpi di idee, da declinare in vere e proprie start up. Al Teatro degli Atti di Rimini 14 progetti sono arrivati in finale della 20esima edizione di "Nuove idee Nuove imprese", per un montepremi di 20mila euro più benefit. È l'ultimo step di un programma partito lo scorso giugno con 99 team, che hanno potuto beneficiare di un percorso di formazione pensato per loro.









"La varietà dei progetti presentati è interessante - racconta Maurizio Focchi, presidente di Nuove idee Nuove imprese - e devo ammettere che la qualità si alza ogni anno di più. E' stato difficile decidere i vincitori perché i meritevoli erano tanti ".

"Le giovani start up - spiega Francesco Amati, General manager del gruppo Asa, tra i protagonisti del talkshow che ha aperto la serata - portano una freschezza e una passione che non è così facile trovare nelle aziende consolidate, ma soprattutto portano un nuovo modo di concepire l'innovazione nel business e nel mercato".

In finale questa sera i 14 progetti d'impresa più innovativi, che hanno esposto le idee dietro alle loro start up. I Primi tre classificati sono Morelli Tech, BathBact e Non Studio. Sì sono aggiudicati rispettivamente 10mila, 6mila e 3mila euro, oltre all'iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all'associazione nazionale dell'industria sammarinese. In più i premi offerti dai partner, tra cui quelli dedicati alle imprese del Titano. Il Premio Sums va alla Titan Funghi, il Premio San Marino Innovation a Bathbact. Ma non erano le uniche sammarinesi in concorso: ad esempio c'era anche Chainpeers. "La nostra idea vuole introdurre una nuova figura all'interno del mercato della ricerca del personale - illustra il fondatore Nicola Petaccia - che si affianca all'azienda di consulenza e collabora all'interno del processo di selezione, segnalando figure presenti all'interno del proprio network".

All'interno del servizio le interviste a Maurizio Focchi, presidente di Nuove idee Nuove imprese; Francesco Amati, General manager del gruppo Asa; Nicola Petaccia, fondatore di Chainpeers