Nuovo blitz interforze a Caivano, in campo oltre 400 uomini

Nuovo blitz interforze questa mattina all'alba a Caivano con l'impiego di oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e Guardia di Finanza che stanno operando all'interno del 'Parco Verde'. Al lavoro anche i reparti specializzati. L'intera attività è controllata dall'alto da un elicottero della polizia e uno delle Fiamme Gialle.

"Mai più piazze di spaccio, mai più stese, siamo stanchi". È quanto hanno chiesto con una preghiera i fedeli della parrocchia di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano che nella serata di ieri si sono ritrovati in chiesa per un incontro di preghiera presieduto dal parroco, don Maurizio Patriciello.

"Libera, Signore, la nostra comunità dai flagelli della violenza, della droga", hanno aggiunto i fedeli che si sono ritrovati numerosi in chiesa per la recita del Rosario. I fedeli hanno sostenuto che è "giunto il momento del riscatto" auspicando che le piazze di spaccio siano trasformate in "centri culturali dove i ragazzi si incontrano per discutere del loro futuro" e "se tutti ci impegniamo qualcosa accadrà". I fedeli hanno voluto ringraziare anche il parroco per il suo impegno.