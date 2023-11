Nuovo Questore, le priorità dell'Abbate: “Fasce deboli e controllo della movida”

Nel video, l'intervista la Questore di Rimini, Olimpia Abbate

Ha già avuto un primo confronto con i Dirigenti della Questura, il Prefetto Rosa Maria Padovano, i sindacati del personale di Polizia quando incontra la stampa. Fino a ieri questore di Pistoia, arriva a Rimini con entusiasmo e con la voglia – dice - di mettersi al servizio del territorio. Per Olimpia Abbate già chiare le priorità, guardando alla prevenzione come chiave per dare risposte alla comunità:

“Penso ai giovani – dichiara - ai quali dobbiamo prestare la massima attenzione. Penso alle fasce deboli in generale, al problema dei femminicidi e dei maltrattamenti in famiglia e delle donne. Penso alla movida, che credo in questa città sia particolarmente effervescente”.

In una città dai più alti tassi di denunce garantisce impegno nella lotta a fenomeni criminali e intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini, non senza un distinguo: “Il numero delle denunce è tutto sommato è un buon segnale perché significa che le persone denunciano E quindi che le persone collaborano le persone richiedono il nostro aiuto il nostro supporto”.

E non è mancato un riferimento al caso del momento a Rimini, l'omicidio di Pierina Paganelli, auspicando che le indagini portino risultati il prima possibile: “Ovviamente, sono appena arrivata. Per il momento, ho appreso quante è accaduto dai giornali, ho seguito quello che veniva riportato sui giornali. Certamente, me ne interesserò, ma prima di tutto dovrò incontrare anche il Procuratore per poter condividere con lui le informazioni che sono necessarie”.

Seconda donna all'incarico, dopo Rosanna Lavezzaro: “È un segnale – dice – stiamo arrivando a ricoprire ruoli di responsabilità, anche se ho sempre lavorato ritenendo che non contino le differenze di genere, quanto l'impegno e le competenze”. A entrambe il saluto del Sindaco di Rimini Jamil Sadeghovaad: “La collaborazione, il rapporto stretto di dialogo e confronto sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico, instaurate con il Questore Lavezzaro – dice - saranno gli stessi che impronteranno il rapporto con la Abbate”.

