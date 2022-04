Oltremare Park: è nato Blanco, cucciolo di wallaby

@Rita Celli

Fiocco azzurro all'Oltremare Family Experience Park di Riccione, dove nell'area Australia Experience è nato un bellissimo cucciolo di wallaby. Da qualche settimana fa capolino dal pancione di mamma Magda, un simpaticissimo piccolo albino. "È stata una vera gioia per tutto lo staff del parco e per il pubblico in visita", scrivono in una nota. Il suo nome non poteva che essere Blanco. "Il cucciolo pesa 1,5 kg e si diverte a entrare e uscire dal marsupio di Magda, in cerca di verdure da mangiare e di nuove avventure".