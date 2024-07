Omicidio Pierina: a Roma i test genetici sul dna

Sono iniziate le analisi genetiche al laboratorio Tor Vergata di Roma sui reperti riguardanti l'omicidio di Pierina Paganelli. In particolare ad essere esaminati sono il coltello prelevato dall'appartamento di Luiss Dassilva, la gonna di Pierina così come i suoi slip e tutti gli abiti di Dassilva. Infine gli esperti hanno preso in esame la borsa della vittima e tutti gli oggetti che conteneva.

Agli esami erano presenti tutte le parti coinvolte così che non possano essere sollevate eccezioni in fase processuale.

Per avere dei risultati certi sarà necessario attendere la fine del mese, mentre per la relazione l'11 ottobre data nella quale il gip ha fissato l'udienza in cui ammetterà gli atti dell'incidente probatorio. Vanno avanti intanto le indagini degli inquirenti che stanno lavorando, nel massimo riserbo, su più fronti.