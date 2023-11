Omicidio Pierina: i debiti del figlio e i rapporti familiari al centro dell'attenzione

Proseguono le indagini da parte degli inquirenti per trovare l'omicida di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini lo scorso 3 ottobre. A quanto si apprende in settimana Loris Bianchi, Louis Dassilva e la figlia 16enne di Giuliano e Manuela sono attesi in questura per fornire informazioni. Nessuno è attualmente indagato.

Giuliano è al centro dell’attenzione a causa di nuove rivelazioni riguardanti i suoi debiti e la sua rimozione dall’incarico di servitore dei Testimoni di Geova. Infine, ci sono indicazioni di tensioni familiari, probabilmente esacerbate dalla crisi matrimoniale tra Giuliano e Manuela, in relazione all’omicidio di Pierina.