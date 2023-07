Parchi del divertimento, operatori pronti ad incrociare le braccia

Si preparano ad incrociare le braccia, i 500 dipendenti – fissi e stagionali - dei Parchi del divertimento romagnoli in mano al Gruppo Costa. Secondo Francesco Guitto, segretario del sindacato Filmcams Cgil - come riporta il Corriere Romagna - gli operatori dei parchi inizieranno con un pacchetto da 8 ore di sciopero, da programmarsi entro il prossimo 31 luglio, con l'obiettivo di uniformare i trattamenti economici di tutti i lavoratori. Attualmente, secondo Guitto, nel perimetro aziendale esisterebbe solo una contrattazione integrativa riguardante il parco Aquafan. Nulla per Oltremare, Parco delle Navi e Italia in Miniatura. Al centro della trattativa, l'estensione a tutti i dipendenti della premialità al 16%, al momento legata ad un criterio di anzianità aziendale e prevista a questo livello solo per coloro che hanno lavorato almeno 10 stagioni all'interno dei parchi. Si punterebbe poi ad ottenere un buono pasto da 8 euro al giorno, superando l'attuale scontistica interna del 50%. Le organizzazioni sindacali avrebbero letto nel “no” dell'azienda, durante l'incontro avvenuto lo scorso 21 giugno presso la sede di Confindustria, un ulteriore rifiuto all’intenzione di procedere ad una contrattazione - da qui al prossimo anno- , per la definizione del contratto integrativo. Dopo tre incontri con gli operatori dei parchi, la decisione finale di indire lo sciopero, nella speranza che, nel frattempo, l’azienda riveda le sue posizioni, ha concluso Guitto.