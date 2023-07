Pennabilli: giro di vite sull'accoglienza dei profughi

Da 1.500 a 15mila euro di multa a chi, a Pennabilli, ospita profughi senza aver preventivamente avvertito il comune su numero e provenienza dei migranti, con aggiornamenti ogni 15 giorni. Il sindaco Mauro Giannini ha firmato l'ordinanza dopo essere venuto a conoscenza, nei giorni scorsi, dalla Prefettura, dell'imminente arrivo nel piccolo comune della Valmarecchia di un imprecisato numero di migranti. “Non ho purtroppo – dichiara – il potere e l'autorità di fermare l'arrivo dei profughi ma non possiamo essere informati il giorno prima degli arrivi. Non siamo razzisti – prosegue – ma Pennabilli è un paese isolato. Non ci sono strutture idonee e neppure trasporti. Non potrebbero essere accolti in maniera dignitosa”. Giannini, a sostegno della sua tesi, cita esperienze del passato nel comune con esiti – a suo dire - negativi.