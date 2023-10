Aveva investito e ucciso uno Yorkshire Terrier nel mese di agosto, a Pennabilli, e non si era fermato per soccorrerlo. I Carabinieri Forestali sono riusciti a rintracciare il conducente dell'auto che aveva omesso il soccorso del cane dopo l'incidente: ora dovrà pagare il minimo previsto dalla sanzione amministrativa per violazione alle norme di comportamento in materia di circolazione stradale, una somma per legge compresa fra i 421 e 1.691 euro.