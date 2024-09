Pesarese: accoltella la moglie nella notte davanti ai tre figli, lei non l'aveva voluto denunciare

Se n'era andata di casa per le violenze subite dal marito ma non aveva voluto presentare denuncia contro l'uomo. Ieri sera, senza avvertire i carabinieri, la 38enne è rientrata a casa. Il marito ne aveva denunciato l'abbandono del tetto coniugale il 2 settembre scorso. Rintracciata dai carabinieri la donna aveva dichiarato le violenze subite ma si era rifiutata di presentare querela. Su segnalazione dei carabinieri la Procura della Repubblica di Pesaro aveva attivato il 'Codice rosso'.

La donna è stata pugnalata davanti ai sui figli, tutti minorenni, a Montemaggiore al Metauro del comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. È morta durante il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona mentre l'uomo - un 54enne -ha cercato di scappare nascondendosi al buio, in un terreno vicino. Scoperto dai Carabinieri, ora si trova nella Casa Circondariale “Villa Fastiggi” di Pesaro, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto del Gip del Tribunale di Pesaro.