Pesaro: è sempre caccia al condannato per stupro. Vittime, 'abbiamo paura'

Non si hanno ancora notizie di Federico Marcelli, 49 anni, pesarese, ex barista, fuggito ai domiciliari presso l'abitazione della madre, dove si trovava in attesa della sentenza della Cassazione. La vicenda è raccontata sulle pagine di Pesaro del Resto del Carlino. Condannato due volte per violenza sessuale e maltrattamenti ad una pena di 10 anni e 4 mesi, confermati in appello, una settimana fa ha rotto il braccialetto elettronico facendo perdere le proprie tracce.

Ora a vivere nell'incubo di ritrovarselo davanti sono le due donne che lo avevano denunciato e mandato con davanti al Tribunale di Pesaro.