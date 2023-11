Pesaro: condannato per violenza sessuale fugge dai domiciliari, è caccia all'uomo

È scomparso dallo scorso mercoledì Federico Marcelli, 49enne di Pesaro condannato agli arresti domiciliari per violenza sessuale ai danni di due donne. Dopo due sentenze, confermate in appello, l'uomo doveva scontare una pena di 6 anni agli arresti domiciliari, più altri 4 anni e 4 mesi, per gli atti compiuti ai danni di due ex compagne, una delle quali con un figlio. La vicenda viene riportata sul Resto del Carlino.

Marcelli stava scontando la sua pena agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma ha fatto perdere le sue tracce da 6 giorni. I Carabinieri di Pesaro stanno cercando il fuggitivo e hanno convocato in caserma le sue due ex, di 40 e 49 anni. Le donne erano uscite da un incubo con le condanne dell'uomo. Nelle loro relazioni le costringeva a fare sesso ogni volta che voleva, le picchiava, insultava e minacciava con frasi come "Se parli ti uccido, ti sotterro e non faccio ritrovare il cadavere", "Ti seppellisco viva" o "Ho fatto il volontario in Somalia, ho ucciso dei bambini, posso uccidere anche te".

Si ipotizza che l'uomo si sia dato alla fuga in vista della sentenza del prossimo primo dicembre, quando la settima sezione della Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi sulla inammissibilità del ricorso fatto per la condanna a 4 anni e 4 mesi. Per Marcelli si potrebbero aprire le porte del carcere nel caso di conferma della pena. Le due donne sono preoccupate e spaventate dall'eventualità che possano essere contattate e i militari sorvegliano più volte al giorno i luoghi in cui vivono e lavorano.

L'attenzione rimane alta: durante una ricognizione nel ristorante in cui si era accampato l'uomo dopo la separazione da una delle donne, era stato trovato un machete sopra il suo letto.