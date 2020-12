Ponte Verucchio: firmato il decreto che approva il progetto

Firmato dal Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi il decreto che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di ripristino del ponte sul fiume Marecchia lungo la Provinciale 14 Santarcangelo. A breve, dunque, farà seguito il progetto esecutivo del primo stralcio per 1.280.000 euro, in larga parte autofinanziati. “Pienamente rispettata la tabella di marcia – commenta Santi – ora l'avvio della gara entro gennaio 2021 e i lavori in primavera per la riapertura del doppio senso di marcia. Nel frattempo si lavora anche per il finanziamento del terzo stralcio di circa 1 milione, per il completamento dell'opera con miglioramento antisismico. Già in corso i contatti con la Regione per arrivare presto ad una soluzione”.