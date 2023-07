Post-alluvione, Bonaccini: “Abbiamo bisogno di risorse subito”

Il Commissario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Figliuolo, sorvolerà le aree colpite per poi incontrare, nella sede della Regione, i presidenti delle Province coinvolte, con loro anche il sindaco di Forlì, e, a seguire, i componenti del Patto per il lavoro e per il clima. Naturalmente insieme al Governatore Stefano Bonaccini, che in queste ore si è detto pronto a collaborare, insistendo però sull'urgenza di ricevere risorse: “Il Governo ci dica se ci sono i soldi per la Romagna; o arrivano o è un problema. Adesso abbiamo bisogno di risorse, dallo Stato e in parte dall'Europa per ripartire, perché la voglia di lavorare, di fare, di rimboccarci le mani e non lamentarci è molto propria degli emiliani e dei romagnoli. Fu così per il terremoto 11 anni fa - è ricostruito praticamente tutto, 12 miliardi di euro di danni - dobbiamo fare la stessa cosa qui”.

Parla da Rimini, dal Gran Galà di Apertura del Calciomercato estivo – con la lega di Serie A che dona parte dell'incasso della finale di Coppa Italia, 350mila euro, per la ricostruzione – e reitera l'invito a scegliere la Riviera romagnola quale meta per le vacanze. Lo farà anche l'11 luglio insieme ad Enit e Ambasciata d'Italia a Francoforte, cuore economico della Germania. “E' una Romagna colpita dall'alluvione – dice - ma che per fortuna in tutto il tratto della costa adriatica, oltre 300 chilometri da Cattolica fino ai Lidi di Comacchio nel ferrarese, non ha avuto alcun danno, anzi, le spiagge sono più belle di prima. Quindi, invitiamo tutti – visto che in tanti chiedono come possano dare una mano - venite in vacanza a Rimini, in Romagna. Troverete delle strutture straordinarie, soprattutto abbinate all'ospitalità, che ha fatto di questa terra un esempio del turismo del mondo”.

Nel video, l'intervista al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini