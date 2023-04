Precipita un deltaplano a motore, morti un istruttore e un ragazzo

Si chiamavano Bernardino Panzacchi, 69 anni, di Pianoro nel bolognese, e Fatjon Garxenaj, 32 anni operaio di origini albanesi dipendente di un'azienda di Castel Bolognese e residente a Riolo Terme, le due vittime dell'incidente aereo accaduto nel pomeriggio di mercoledì poco dopo le 18 all'estrema periferia forlivese, dove un deltaplano a motore è precipitato.

Uno schianto che ha provocato la morte sul colpo dei due a bordo dell'ultraleggero. In via del Sale sono intervenuti i vigili del fuoco, mettendo in sicurezza la scena e contenendo la perdita di carburante, poi sono estratti i due corpi.

Il deltaplano era decollato poco prima dall'avio superficie di Villafranca. Panzacchi era socio della società di gestione della struttura, e fungeva, non ufficialmente, ma grazie alla sua grande esperienza che lo aveva portato a conseguire nel 2019 il terzo posto ai campionati italiani di volo da diporto, da istruttore per Garxenaj, impegnato nel conseguimento del brevetto di pilota di velivoli ultraleggeri dal peso non superiore ai 450 chilogrammi. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento le due ipotesi più attendibili sono quelle di un errore umano o di un improvviso guasto tecnico.