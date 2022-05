Premio Ischia a Lucio Caracciolo e alla carriera a Cremonesi

Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista Limes, è il vincitore del Premio Ischia Internazionale di giornalismo. Ad Anna Zafesova, giornalista de La Stampa, va il riconoscimento per la carta stampata, a Elena Testi, giornalista de La 7, per il giornalismo televisivo, a Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera il Premio alla carriera, mentre la direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, vince il premio per il giornalismo sportivo. Lo ha deciso la giuria presieduta da Giulio Anselmi e composta da Andrea Abodi, Lucia Annunziata , Luigi Contu, Alessandro Barbano, Enzo D'Errico, Giuseppe De Bellis, Giovanni Grasso, Lucio Fontana, Carlo Gambalonga, Federico Monga, Mario Orfeo, Agnese Pini, Fabio Tamburini e Alessandra Galloni, direttrice di Reuters e vincitrice del Premio Internazionale nel 2021 e che da quest'anno entra nel panel dei giurati del Premio Ischia.

La cerimonia si terrà il 1° e 2 luglio a Casamicciola. Lucio Caracciolo, figura esemplare dell'editorialismo indipendente, è stato premiato per essersi distinto per l'equilibrio dimostrato nel dibattito politico, spesso polarizzato, che da due mesi accompagna le varie fasi del conflitto in Ucraina. Ogni lunedì alle 22.00 su San Marino RTV, Caracciolo spiega la geopolitica nella trasmissione "Viaggio nel Terzo Millennio".