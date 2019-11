Presidente israeliano scrive alla senatrice Segre: “La tua forza è modello per gli ebrei di tutto il mondo”

“Sarebbe un grande onore mio personale e per lo Stato di Israele, accoglierti a Gerusalemme e in Israele”. Questo l'invito del presidente israeliano Reuven Rivlin rivolto alla senatrice Liliana Segre, a seguito della notizia sulla scorta fissa disposta dal prefetto di Milano. In una lettera, Rivlin si dice “inorridito di aver sentito la notizia che minacce antisemite”, non trovando le parole “per esprimere adeguatamente il mio orrore e il mio disgusto che tu debba essere esposta a tale comportamento criminale”. “La tua missione personale, la tua forza e il tuo coraggio – ha continuato il capo dello Stato ebraico - sono modello per noi in Israele e per le comunità ebraiche in tutto il mondo”. Rivlin ha poi sottolineato che questo è solo “un altro terribile esempio della realtà per gli ebrei in Europa”.

E proprio oggi, a Randers, una cittadina danese dello Jutland, sono state scoperte oltre 80 lapidi vandalizzate in un cimitero ebraico risalente al 1807. Le lapidi sono state dipinte con graffiti verdi e alcune sono state rovesciate. Su una è stato anche incollato un adesivo giallo con la stella di David e la scritta “Jude”. Non è chiaro quando sia avvenuto l'atto di vandalismo antisemita ma, secondo fonti giornalistiche locali, non sembra del tutto casuale la coincidenza con l'81° anniversario della Notte dei cristalli in Germania, quando tra il 9 e il 10 novembre del 1938 centinaia di cittadini ebrei furono uccisi dai nazisti.