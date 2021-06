Prima giornata senza coprifuoco: arrestate due persone e denunciate sei

Durante un controllo nel pomeriggio di lunedì, una volante della polizia in via Cavalieri di Vittorio Veneto, ha notato una decina di soggetti di origine nordafricana mentre stavano entrando in uno stabile abbandonato. Il gruppo si è dato alla fuga. Così la polizia ha deciso di ispezionare l'abitazione e ha trovato delle stanze adibite a veri e propri alloggi temporanei per persone senza fissa dimora. La maggior parte degli oggetti ritrovati sono sono stati rubati, e nei prossimi giorni si cercherà di restituirli ai proprietari.

Nel tardo pomeriggio, invece, un'altra volante della Polizia è intervenuta al Centro commerciale Le Befane nel negozio Cisalfa in quanto il personale della vigilanza aveva bloccato un 35enne italiano che aveva oltrepassato le casse senza pagare una maglietta. L’uomo aveva anche un paio di pantaloni corti rubati poco prima da un altro negozio e nello zaino è stata trovata una pinza con manico rosso utilizzata per rimuovere la placca antitaccheggio. L’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato e porto di armi e oggetti atti ad offendere.









Alle 23:00 nei pressi del Bagno 79 la Polizia è intervenuta per una segnalazione di danneggiamenti ad opera di 4 ragazzi a bordo di bicicletta: due sedicenni e un diciassettenne riminesi e un 19enne di origine moldava. Sono stati, quindi, denunciati per danneggiamento aggravato in concorso per aver rovinato una panchina pubblica scaraventandola oltre il muretto del lido.

Nella nottata, infine, la Polizia ha arrestato due uomini riminesi di 31 e 45 anni, responsabili di tentato furto in concorso e due persone in un veicolo per porto d'armi abusivo, in quanto avevano con loro un manganello telescopico posto sotto sequestro.