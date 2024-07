Probabile femminicidio-suicidio nel Po: Lorena Vezzosi era già immobile prima di entrare nel fiume

Gli inquirenti indagano per omicidio-suicidio sull'incidente che ha visto vittima una coppia annegata nell'auto finita nel Po a Casalmaggiore. A perdere la vita l’infermiere Stefano Del Re e l’ex moglie Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni, originari del Casalasco (Cremona) e residenti a Santarcangelo di Romagna.

Le immagini delle telecamere rivelano che la donna era inerme nell'abitacolo prima che la vettura finisse in acqua, mentre Del Re, cercava di salvarsi aggrappandosi a una barca con la mano fuori dal finestrino. Questi dettagli, insieme al fatto che il rapporto della coppia si fosse incrinato negli ultimi mesi, hanno intensificato i sospetti degli investigatori.

Un frame del filmato mostra la vittima già esanime mentre la macchina percorreva il rettilineo verso il fiume. Questo suggerisce che Lorena Vezzosi potrebbe essere stata già morta o in stato di semi incoscienza prima di arrivare sul lungo Po. L'ipotesi investigativa considera la possibilità che la donna sia stata uccisa prima e che Del Re abbia poi deciso di suicidarsi.

La prima ispezione cadaverica, eseguita dal medico legale, non ha rilevato ferite evidenti sul corpo della donna, eccetto una lesione alla gamba destra compatibile con lo schianto. Determinante sarà l'autopsia, che dovrebbe essere effettuata lunedì. Inoltre, gli accertamenti in corso da parte dei carabinieri nell'abitazione della coppia in Romagna potrebbero fornire ulteriori indizi, specialmente se venissero trovate tracce di violenza.