Pullman di turisti 'trafitto' da un guardrail in A1, un morto e 15 feriti

Grave incidente in A1, nel tratto compreso tra Monte San Savino ed Arezzo, all’altezza di Badia al Pino. Un pullman che trasportava 25 turisti di origine asiatica, in viaggio verso Firenze, ha perso il controllo ed è uscito di strada, andando a colpire frontalmente un guardrail. Stando alle informazioni divulgate dai Vigili del fuoco, una persona è morta, mentre sarebbero almeno 15 i feriti, di cui alcuni in modo grave.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17.30, quando è stato attivato il piano maxiemergenze del 118 di Arezzo. Attivati due elicotteri: l’elisoccorso Pegaso e quello del 115. La viabilità è stata interrotta.

I pazienti sono stati portati tutti negli ospedali di Arezzo, Siena e Valdarno, come riferisce su X il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che è in contatto con il direttore generale della Asl Toscana Sud-Est Antonio D'Urso che sta coordinando il piano Maxiemergenze 118 Arezzo.