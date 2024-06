Quando l'impossibile diventa possibile: a Pennabilli il week end di Artisti in Piazza

Un caleidoscopico intreccio di arti e culture con musica, teatro, clownerie, circo e danza. Artisti in Piazza si conferma il più importante appuntamento a livello internazionale per le arti performative. Vastissimo il numero degli spettacoli dislocati nei diversi punti del paese con artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo e oltre 160 le repliche in programma nel week end.

"Quest'anno ci sono 270 artisti per 60 compagnie - spiega Enrico Partisani, direttore artistico Artisti in Piazza - e vengo un p' da tutto il mondo. Cerchiamo di dare una rappresentazione internazionale/mondiale di come si può fare arte e spettacolo e di come l'arte performativa può portare felicità e coesione. 28 anni di esperienza, quindi un po' di cose le abbiamo fatte. C'è una magia che succede, fino al giorno prima non sai mai come va, ma quando comincia il festival vedi che tutto sta funzionando bene grazie anche all'energia fantastica di tutto lo staff".

"Artisti in Piazza è organizzato dall'Associazione culturale Ultimo Punto - aggiunge Linda Valentini, organizzazione Artisti in Piazza - associazione che vive tutto l'anno a Pennabilli. Ovviamente tutto questo non potrebbe succedere senza anche l'aiuto di tutto il paese".

Nel servizio le interviste a Enrico Partisani (Direttore artisti Artisti in Piazza) e Linda Valentini (Organizzazione Artisti in Piazza)